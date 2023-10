Scontro fra auto e scooter. Grave una donna 67 anni

Tanta paura ieri mattina in via Emilia per un incidente che ha visto coinvolta una donna di 67 anni ferita seriamente e che ora si trova ricoverata in gravi condizioni all’Arcispedale di Reggio.

Erano le 8,50 quando a Villa Cella, all’intersezione tra via El Greco e via Giambattista Vico, un’automobile si è scontrata con uno scooter. La peggio è andata alla conducente del motorino, una 67enne, che in seguito al violento impatto è caduta rovinosamente a terra.

Immediatamente alcuni passanti hanno lanciato l’allarme al 118 che ha inviato subito sul posto un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi alla donna. La quale è stata infine trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Ma stando ai primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia del nucleo anti-infortunistica della polizia locale del comando di via Brigata Reggio, che ha eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.