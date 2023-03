Scontro fra auto, ferita una donna finita nel fosso. I residenti: "Strada pericolosa"

Ennesimo incidente in via Parma a San Sisto di Poviglio. Anche ieri mattina l’intervento dei soccorsi dopo uno scontro tra due auto, all’incrocio con via Argine Mola, alla periferia del paese. Ad avere la peggio è stata una donna di 54 anni, residente a Poviglio, ferita ieri verso le 7. Una delle auto è finita nel fossato dopo lo scontro avvenuto all’incrocio L’incidente ha coinvolto una Fiat Punto condotta da un giovane di 29 anni abitante a Brescello, che risulta essere uscito praticamente illeso dallo schianto. La donna, invece, era alla guida di una Ford Fiesta. A restare ferita è stata proprio la donna, raggiunta dal personale dell’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio e dall’autoinfemieristica di Guastalla. Dopo le prime cure, la 54enne povigliese è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale guastallese con traumi che non risultano gravi. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Cadelbosco Sopra. E alcuni residenti segnalano come quella strada sia diventata molto pericolosa: in pochi giorni, infatti, quello di ieri risulta essere almeno il terzo incidente che avviene in quella zona.