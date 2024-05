Scontro fra auto, il traffico va in tilt. Due feriti trasportati al pronto soccorso

Ennesimo incidente sulla strada provinciale a Campagnola, in località Ponte Vettigano, sull’arteria viaria che collega a Rio Saliceto. Verso le 14 si sono scontrati due veicoli, con il traffico che è inevitabilmente andato in tilt. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica. Due i feriti – un uomo di 68 anni e una donna 31enne, residenti in zona – portati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per le medicazioni e accertamenti sanitari.

Hanno riportato vari traumi, ma non risultano essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale della Pianura reggiana per eseguire i rilievi tecnici, oltre che per regolare l’intenso traffico. Appena pochi giorni fa un altro incidente si era verificato nello stesso tratto di strada, con alcune persone ferite in modo non grave. Altri due feriti in un incidente fra auto, accaduto l’altra sera sull’argine del Po, sull’ex Statale 62, all’incrocio con via Sacco e Vanzetti a Guastalla.