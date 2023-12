Scontro fra auto in via Nuvolari, due feriti . All’ospedale anche un 58enne in sella a un motorino

Schianto fra due autovetture, ieri notte verso l’una in via Tazio Nuvolari, alle porte del centro abitato di Reggiolo. Un 41enne del paese e un giovane di 18 anni, alla guida di una Citroen C1 e di una Fiat Punto, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla dalla Croce rossa locale per medicare traumi non gravi. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Reggiolo.

E alle 7.50 di ieri mattina schianto in ciclomotore in via Roma a San Martino in Rio: è rimasto ferito un uomo di 58 anni, abitante in paese, portato al Santa Maria Nuova di Reggio. Rilievi della polizia locale della Pianura reggiana.