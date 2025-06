Scontro fra auto, quattro feriti

Momenti di paura lunedì notte per un incidente stradale avvenuto in via Statale all’altezza del civico 39. Sul posto, poco prima dell’una e mezza, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albinea e gli operatori del 118. Si sono scontrate due auto: un’Audi Q3 (condotta da un 50enne residente a Sassuolo) e una Toyota Yaris guidata da un 35enne di Scandiano.

I conducenti e i passeggeri, dopo le prime cure, sono stati poi accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per gli accertamenti e le terapie del caso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per cercare di chiarire l’esatta dinamica.

m. b.