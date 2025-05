Scontro fra auto sullo svincolo della Cispadana, all’ospedale una quarantenne

Traffico semiparalizzato con lunghi incolonnamenti, verso le 17,30 di ieri, per uno schianto fra due auto avvenuto all’altezza dello svincolo per San Giacomo, alle porte di Guastalla, non distante dalla zona industriale. L’incidente è avvenuto sulla strada Cispadana. Non si esclude che lo scontro possa essere provocato dall’ingresso contromano sulla strada ad opera di uno dei veicoli. In corso accertamenti della polizia locale del reparto infortunistica della Bassa Reggiana per capire la dinamica dell’incidente. Ad avere la peggio è stata una donna quarantenne residente nel Mantovano, trasportata in ambulanza all’ospedale di zona dopo la visita con il personale dell’autoinfermieristica. Ha riportato traumi di media gravità. Contusioni lievi per gli occupanti dell’altra vettura. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza. Evidenti i disagi al traffico nell’orario di punta, con incolonnamenti di veicoli sulla Cispadana e pure agli accessi della zona industriale di San Giacomo. a.le.