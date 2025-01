Scontro fra automobili. Tre coinvolti, due i feriti lievi

Tre persone sono rimaste coinvolte in uno schianto fra due auto, con due feriti, ieri mattina verso le 9 in via Mulino Caselle, alla periferia di Brescello, sulla strada che porta verso Coenzo. Nei pressi del ponte, che divide le province di Reggio e Parma, si sono scontrate una Renault Captur e una Kia. Coinvolti una donna sessantenne, D.F., residente a Brescello, la 36enne E.M. abitante a Viadana di Mantova, oltre a un uomo di 77 anni, F.D., di Sorbolo-Mezzani.

Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce azzurra con il personale dell’autoinfermieristica di Poviglio, oltre ai vigili del fuoco per poter mettere in sicurezza le vetture coinvolte nello scontro. Dopo le prime cure, due delle persone coinvolte nell’incidente sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma per completare gli accertamenti clinici.

Nessuno dei feriti risulta essere in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, con rallentamenti e incolonnamenti di veicoli per buona parte della mattinata.