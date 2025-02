Scontro fra due auto, tre persone ferite

Tre persone ferite, l’altra sera verso le 20, in un incidente accaduto in viale dei Mille a Correggio. Si è trattato di uno scontro fra due auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa per i primi soccorsi. Uno dei feriti ha riportato traumi giudicati di media gravità, mentre altre due persone sono state medicate per lesioni più lievi. Nessuno risulta essere in pericolo di vita. Dopo le prime medicazioni i feriti sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici.