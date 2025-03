Scontro fra due auto, giovane ferito

Disagi al traffico, ieri pomeriggio sulla strada provinciale fra Novellara e Reggiolo, per un incidente tra due auto avvenuto all’incrocio con via Cattania, appena fuori il centro abitato novellarese. Si sono scontrate una Audi A4 condotta da una donna (rimasta illesa) e una Bmw con alla guida un trentenne, abitante a Fabbrico, portato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche il personale dell’automedica, i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale per poter eseguire i rilievi tecnici. Evidente il disagio alla viabilità, con lunghe code di veicoli che si sono formate in entrambe le direzioni, oltretutto sulla strada che in queste settimane rappresenta un percorso alternativo alla strada Rio Saliceto-Fabbrico, chiusa al traffico per lavori in corso.