Scontro fra due auto sulla rotatoria: resta ferita una diciassettenne

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Chiozza nella rotonda tra via Moro e via Venere. Due auto, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate nella zona della rotatoria. Coinvolte un’Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di Reggio e una Peugeot 208 condotta da un uomo con a bordo la figlia 17enne, residente nel comune di Scandiano. Lo schianto si è verificato verso le 15.10. È stato dunque lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha subito coordinato l’emergenza per soccorrere la minorenne. Sul luogo sono arrivati gli operatori inviati dal 118 per l’assistenza alla 17enne. La giovane, dopo le prime cure, è stata portata con l’ambulanza della Croce Rossa all’arcispedale Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Preoccupazione inizialmente per le condizioni di salute della 17enne: fortunatamente sono state poi giudicate non gravi dai sanitari dell’ospedale. A Chiozza è anche prontamente arrivata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per compiere i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Gli agenti hanno anche coordinato il traffico sulla strada dopo i rallentamenti a causa dell’incidente, l’ennesimo che si registra nelle ultime settimane nella nostra provincia.

m. b.