Scontro fra due auto, tre feriti

Tre persone, residenti tutte a Casalgrande, sono rimaste ferite ieri mattina, verso le 8.30, in un incidente a Chiozza in via Brolo Sotto all’altezza di via Guasti. Coinvolte nello schianto due Fiat Punto che procedevano in corsie opposte. I due mezzi si sono scontratati quasi frontalmente e sono poi usciti di strada. Un’auto era guidata da un uomo di 75 anni con a bordo il figlio di 40 anni. L’altra macchina era condotta da un 20enne. E’ stata allertata la centrale del 118. Sono arrivati i volontari di due ambulanze e l’autoinfermieristica. Padre e figlio sono stati portati all’ospedale di Scandiano, mentre il 20enne è stato trasferito al Santa Maria Nuova. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. A Chiozza è arrivata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per i rilievi di legge.

m. b.