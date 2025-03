Scontro fra due auto. Una vola in un cortile

Due giovani sono rimasti feriti l’altro pomeriggio in un incidente fra auto accaduto tra l’ex Statale 63 e la Provinciale 40, all’altezza della rotatoria situata in centro a Cadelbosco Sotto.

Uno schianto che ha rischiato di avere conseguenze molto gravi, vista la dinamica dello scontro: una delle auto che è finita all’interno del cortile privato di una abitazione, dopo aver sfondato parte della recinzione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica assistenza locale, il personale dell’autoinfermieristica di Poviglio e i vigili del fuoco, mobilitati per poter mettere le vetture in sicurezza.

L’incrocio teatro dello schianto è solitamente frequentato anche da pedoni e ciclisti: proprio pochi istanti prima dello scontro tra auto, accanto alla recinzione danneggiata era transitata una famiglia con bambini. Per fortuna è stato evitato il peggio, con le auto distrutte ma con lesioni non particolarmente gravi per le persone coinvolte. Uno dei giovani conducenti ha riportato trami di media gravità, mentre l’altro se l’è cavata con ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire gli accertamenti tecnici.

Antonio Lecci