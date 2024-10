Scontro fra due auto. Una si ribalta sul fianco. Donna all’ospedale

Spaventoso incidente fra due auto nella serata di martedì in via D’Azeglio, a Pieve Modolena. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata all’Arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21,30 quando la conducente – partita da poco da casa sua nella stessa strada – viaggiava sulla sua Peuget 208 bianca verso l’incrocio con via Oberdan. Dalla ‘bretellina’ che collega via Maroncelli con via D’Azeglio, sopraggiungeva un’auto scura. I due veicoli si sono scontrati. L’auto bianca si è ribaltata su un fianco. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza: il personale sanitario è riuscita ad estrarre la donna, non senza difficoltà, dall’abitacolo e a prestarle le prime cure. Fortunatamente è sempre rimasta cosciente, infine il trasporto in ospedale.