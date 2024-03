Scontro fra due auto, una si ribalta. Uomo intrappolato nell’abitacolo

Uno scontro tra due utilitarie, ieri poco prima delle 13, ha provocato il ribaltamento di una delle vetture e il ferimento di un automobilista che è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Lo scontro è avvenuto alle porte di Bibbiano in via Angelo Secchi (la Provinciale 22), nell’incrocio che da una parte conduce in centro e dall’altra verso Corniano. Probabilmente a causa di una mancata precedenza, una delle due auto è stata come speronata e si è ribaltata rimanendo in equilibrio sulla fiancata sinistra; il conducente non era in grado di muoversi. Sono dovuti intervenire con apposite attrezzature i vigili del fuoco - una squadra, partita dal distaccamento di Sant’Ilario. Hanno dovuto rimettere sulle quattro ruote il veicolo, e poi scassinare la portiera per liberare il ferito in sicurezza e affidarlo alle cure del personale sanitario, arrivato con l’automedica ed un’ambulanza da Montecchio.

Il ferito è poi stato trasportato in condizioni di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Franchini. Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato gestito da una pattuglia della polizia locale della Val d’enza, che ha svolto anche i rilievi tecnici.

f. c.