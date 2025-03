Scontro fra due vetture. Restano ferite tre persone

Tre feriti, ieri mattina poco dopo le 9, in un incidente fra due auto accaduto sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello, all’altezza della concessionaria AutoZatti. Ad avere la peggio una donna che viaggiava col figlio e un altro giovane ventenne che era sulla seconda vettura, tutti portati in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. Nessuno risulta essere in pericolo di vita. Si sono scontrate una Golf e una Madza. Il traffico è rimasto bloccato per buona parte della mattinata. Per questo si sono avuti evidenti disagi alla viabilità, deviata su percorsi alternativi. Sono intervenuti le ambulanze della Croce azzurra di Poviglio e della Croce rossa di Sorbolo-Mezzani, il personale dell’automedica della Bassa, i vigili del fuoco di Guastalla e di Viadana, oltre ai carabinieri.

a.le.