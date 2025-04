Scontro fra mezzi pesanti, tre feriti

Un uomo di 64 anni grave e altri due feriti – un 44enne e una donna di 23 anni – di media gravità. È il bilancio di un tamponamento fra due mezzi pesanti avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17,20 sull’Autostrada del Sole, al km 125 in direzione Sud (aperta ad una sola corsia), nel tratto reggiano di Caprara-Campegine. Ad avere la peggio è stato il più anziano – rimasto incastrato nell’abitacolo e libertato dai vigili del fuoco – che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due feriti sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto oltre ai pompieri e i mezzi di soccorso anche la Polstrada della direzione tronco di Bologna. Pesanti ripercussioni sul traffico.