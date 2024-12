Scontro fra moto e bici sulla Provinciale Nord. Due persone ferite

Brutto incidente ieri a Novellara, attorno alle 14 sulla Strada Provinciale Nord, dove si sono scontrate una bici e una moto Honda (foto). Entrambi i mezzi hanno strisciato sull’asfalto per alcuni metri. Coinvolti una donna di 43 anni, di origine straniera, che era in sella alla bici e un trentenne che guidava la moto. Sul posto ambulanza e automedica; entrambi i feriti sono stati portati all’ospedale Guastalla, con traumi giudicati non gravi. Rilievi della polizia locale Bassa reggiana. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico fino al completamento degli accertamenti.

a.le.