Scontro fra moto, il 20enne centauro resta molto grave ma è stazionario Un 20enne motociclista di Vezzano è ancora ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro con un'altra moto da enduro sul Sentiero dei Ducati. L'altro pilota, un 25enne di Reggio, è in condizioni medie. Le indagini dei carabinieri sono in corso per stabilire le responsabilità.