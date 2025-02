Scontro fra quattro auto in galleria. Statale 63 in tilt, disagi al traffico

Chiusa a lungo, in entrambe le direzioni, per un incidente, la galleria della Croce lungo la statale 63 del Valico del Cerreto, dal km 68,750 al km 69.500 nei pressi di Castelnovo Monti.

L’incidente stradale si è verificato ieri mattina alle 7,50 circa ed ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture: 2 le persone ferite, per fortuna in condizioni non gravi, trasferite in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polstrada di Castelnovo Monti per i rilievi e i Carabinieri per la gestione del traffico – a quell’ora del mattino molto intenso – e consentire ai sanitari della Croce Verde locale di intervenire all’interno della galleria della Croce.

Stando ai primi rilievi degli agenti della Polizia Stradale, a cui competono gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto, l’incidente ha visto coinvolte 4 vetture: tre viaggiavano in direzione di Castelnovo Monti e una in direzione Reggio.

Lo scontro avrebbe avuto origine da una manovra di una delle vetture, un’utilitaria condotta da una signora 75enne di Reggio. Sul posto, ovviamente, si sono creati incolonnamenti e disagi e si è deciso di deviare i flussi di traffico su strade secondarie per tutto il tempo necessario alle squadre di Anas per la rimozione dei mezzi incidentati.

Ieri sera, verso le 18, nuovi disagi per un incidente tra una vettura e una moto avvenuto a Felina, all’altezza di via Risorgimento. Il motociclista è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità.

Lunghi incolonnamenti sulla statale.

Settimo Baisi