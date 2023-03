Scontro fra tre auto, traffico paralizzato

Una mattinata da "incubo" per molti automobilisti e camionisti diretti tra Novellara, Fabbrico e Reggiolo, quella di ieri. Poco prima delle otto si è verificato un incidente che ha coinvolto tre autovetture. Si è trattato di un tamponamento fra una Renault Scenic, una Golf e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni, residente a Gonzaga di Mantova, portato al pronto soccorso di Guastalla da un’ambulanza della Croce rossa locale. Sul posto anche una seconda ambulanza, della Cri di Fabbrico, per trasportare al Santa Maria Nuova di Reggio una donna di 28 anni con i figli di cinque e otto anni, tutti abitanti a Novellara. Per loro non sembrano esserci traumi di rilievo, ma sono stati portati al pronto soccorso per una visita di controllo, dopo il violento urto fra le tre auto. Evidenti i disagi al traffico, con la strada paralizzata nell’orario di punta, su una strada che in queste settimane accoglie anche i veicoli diretti verso Fabbrico e Rolo, che devono seguire un itinerario alternativo a causa della chiusura di via Ca de Frati, tra Rio Saliceto e Rolo, interessata da lavori di manutenzione straordinaria.

E all’incrocio del Bettolino, tra Reggiolo e Fabbrico, alla stessa ora si è verificato un altro incidente fra auto, senza gravi conseguenze, ma che ha provocato ulteriori disagi alla circolazione. Soccorsi mobilitati pure in via Rottazzo a Luzzara, per un incidente in bici che ha coinvolto un operaio che rientrava a casa dopo il lavoro in un’azienda agricola. Non è grave.

Antonio Lecci