Scontro frontale a Bosco Quattro persone all’ospedale

SCANDIANO

Quattro persone sono rimaste ferite ieri mattina in un incidente avvenuto a Bosco sulla strada provinciale 467R. Tre i mezzi coinvolti: due auto e un camion. Lo schianto è avvenuto, per cause in corso di accertamento, verso le 10. Una Toyota, guidata da una donna di 76 anni di Reggio, procedeva in direzione di Scandiano quando si è scontrata frontalmente con un’Opel Astra che transitava nell’opposta corsia. L’Opel era condotta da un uomo di 56 anni con a bordo due donne, tutti residenti fuori regione. Coinvolto pure un autocarro che viaggiava dietro all’Opel. E’ stato allertato il 118. Illeso il camionista. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Reggio per la messa in sicurezza delle auto e del camion. I feriti, dopo le prime cure ricevute, sono stati portati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso da parte dei sanitari. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. A Bosco, oltre ai pompieri e alle ambulanze, è intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che ha operato con due pattuglie. Gli agenti hanno coordinato la circolazione ed eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Disagi alla viabilità per consentire i soccorsi e le operazioni di recupero dei mezzi.

Matteo Barca