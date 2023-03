Scontro frontale fra due auto, ferita una 64enne di Rubiera

Momenti di paura ieri mattina a Rubiera per un incidente tra due auto avvenuto verso le 9.30 in viale della Resistenza. Una donna è stata portata in ospedale a Reggio. Lo scontro frontale-laterale, per cause in corso di accertamento, è avvenuto tra una Renault Clio (guidata da una 64enne di Rubiera) e un’Audi condotta da un ragazzo di 29 anni di Castellarano. Le auto procedevano in corsie opposte.

Sul posto sono intervenuti gli operatori inviati dalla centrale del 118 per soccorrere la 64enne rimasta ferita. Illeso il giovane al volante dell’Audi. La donna, dopo le prime terapie ricevute sul posto, è stata accompagnata in ambulanza al Santa Maria Nuova, in condizioni di media gravità, per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure dei sanitari del nosocomio reggiano. A Rubiera si sono portati gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per i rilievi e gestire la viabilità, attivando un senso unico alternato.

m.b.