Scontro frontale sulla 63. Grave un ventiseienne, a Parma in elicottero

Un violento schianto frontale tra due auto ha rischiato di trasformarsi in tragedia, nelle prime ore di ieri, lungo un tratto rettilineo dell’ex Statale 63, in località Felina a Castelnovo Monti. Poco dopo le 5,30, nel tratto di strada denominato via Risorgimento, si è verificato il violento scontro tra un’Audi A4 condotta da un giovane di 26 anni residente a Villa Minozzo, calciatore della squadra del suo paese, e una Fiat Panda con a bordo una ventunenne abitante a Castelnovo Monti.

Dopo l’impatto uno dei conducenti è rimasto bloccato nell’abitacolo, tanto che sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento locale per poter effettuare il recupero in sicurezza, agendo pure con le operazioni di prevenzione sulle vetture, gravemente distrutte dallo scontro.

Da subito le condizioni dei due giovani sono apparse piuttosto gravi, tanto che sul posto, oltre ad ambulanze e automedica, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso del 118. Proprio a bordo del velivolo è stato caricato il conducente dell’Audi, poi trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. In ospedale, in codice rosso, pure la ragazza, trasportata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, con personale dell’automedica ad assisterla durante il tragitto. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate piuttosto gravi, ma non sembrano essere in pericolo di vita.

Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per effettuare gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi al traffico, anche in ragione del grande afflusso di auto dirette in montagna fin dalle prime ore del giorno.