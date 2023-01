Scontro frontale tra auto Gravi ferite per due donne

Due donne seriamente ferite in un incidente fra auto, accaduto verso le 9,30 di ieri mattina sull’ex Statale 63, nel tratto denominato via Guglielmo Marconi, tra Zurco e Cadelbosco Sotto. Si è trattato di uno scontro fra una Renault Kadjar e una Toyota Yaris (nella foto). Uno schianto frontale su un tratto di strada che è affiancato da una pista ciclopedonale, che collega Cadelbosco Sopra alla frazione di Cadelbosco Sotto.

Non si esclude un malore improvviso, che ha colpito una delle conducenti, alla base della invasione di corsia che ha poi provocato il violento scontro. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica assistenza per trasportare le due donne ferite al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Condizioni piuttosto serie per una donna di 45 anni, B.F., abitante a Cadelbosco Sopra, così come per l’altra conducente, A.V., di 36 anni, anche lei residente in paese.

È stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco di Reggio per mettere le vetture in sicurezza, mentre gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla hanno eseguito i rilievi tecnici per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Quasi contemporaneamente si è verificato un altro incidente nella vicina zona di Bagnolo, per fortuna, in questo caso, non si sono registrate conseguenze di rilievo per le persone, con gli accertamenti affidati ai carabinieri.

a.le.