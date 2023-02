Scontro frontale tra auto nella nebbia, vettura ribaltata e due feriti

Uno scontro violento nella nebbia fitta ha coinvolto due auto, ieri mattina verso le 8, in via Reggiolo, alla periferia di Campagnola Si sono scontrate una Ford Fiesta condotta da un giovane di 27 anni residente a Suzzara, nella Bassa Mantovana, e una Yundai Kona con a bordo una donna di 46 anni, abitante a Guastalla. Proprio la Yundai, dopo il violento scontro, è finita con le ruote all’aria, nel fossato accanto alla carreggiata. Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’arrivo delle ambulanze della Croce rossa da Fabbrico e Novellara, con l’automedica di Correggio e i vigili del fuoco di Guastalla. Mobilitata anche l’autogrù dei vigili del fuoco di Reggio, il cui intervento non si è reso necessario.

Dopo le prime cure, i feriti sono stati portati in ospedale: il ragazzo a Guastalla, con traumi non gravi, mentre più serie sono apparse le condizioni della donna, portata al Santa Maria Nuova di Reggio, pur se non in pericolo di vita. Entrambi i feriti, grazie anche all’uso corretto delle cinture di sicurezza, hanno evitato conseguenze peggiori come effetto del violento schianto.

Al momento dell’incidente nella zona era scesa una fitta nebbia, che limitata fortemente la visibilità. Gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana hanno effettuato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

a.le.