Scontro frontale tra due auto, grave una delle donne ferite

Due donne sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Chiozza. E’ successo verso le 15.30 in via Brolo Sotto. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono prontamente arrivati gli operatori inviati dalla centrale operativa del 118, attivata per coordinare l’emergenza.

Nella frazione scandianese è arrivato anche l’elisoccorso. Sono giunti anche i vigili del fuoco del comando di Reggio.

Momenti di grande paura e apprensione per le persone ferite nello schianto. Una donna, dopo le prime terapie ricevute da parte dei volontari e dei sanitari, è stata portata in codice rosso, in gravi condizioni di salute, al Santa Maria Nuova dove è stata urgentemente sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Fortunatamente non risulta, secondo i primi accertamenti, in pericolo di vita. In ospedale è stata accompagnata anche l’altra donna coinvolta nel sinistro.

A Chiozza sono arrivati pure gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Castelnovo Monti per eseguire i rilievi e per cercare ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, l’ennesimo verificatosi nelle ultime settimane sulle strade della nostra provincia.

m.b.