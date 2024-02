Scontro frontale tra due auto sulla provinciale. Grave una 32enne recuperata nella scarpata

Un grave incidente stradale si è verificato la sera di San Valentino, poco dopo le 20,30 sulla strada provinciale che da Casalgrande porta a Scandiano, denominata in quel tratto via Brolo Sotto. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in collisione all’ altezza di Radio Luna. Un auto con a bordo una ragazza di 32 anni è finita nella scarpata in mezzo ad una folta vegetazione (nella foto le operazioni di salvataggio). Immediati sono scattati i soccorsi del 118 ed è stato allertato l’ elicottero da Bologna, che è atterrato nel prato a fianco dell’auto che era incastrata tra gli alberi. L’ elicottero è partito poi diretto all’ospedale di Baggiovara di Modena, dove la ragazza è tuttora ricoverata e giudicata in condizioni serie. Sul posto anche i vigili del fuoco da Reggio che hanno provveduto al recupero della ragazza – rimasta sempre cosciente – oltre all’auto medica e ai carabinieri per i rilievi del caso. Entrambi i veicoli provenivano da Casalgrande, in direzione Scandiano. Non sono gravi invece le condizioni dell’altra persona coinvolta nell’ incidente, che era in giro con la Panda di lavoro per la consegna delle pizze. Il tratto di strada, che corre tra la linea ferroviaria Reggio-Sassuolo e la nuova tangenziale, più volte è stato al centro di gravi incidenti in passato. Le auto sfrecciato a forte velocità e non esistono al momento dissuasori per limitarne la sua pericolosità. In quel tratto esiste la linea di mezzeria continua e già l’altra sera, mentre i vigili del fuoco effettuavano le manovre per estrarre il ferito dalle lamiere, tra alcuni residenti della zona si percepiva una certa rabbia mista a disagio per il ripetersi di incidenti e la difficoltà anche ad immettersi sulla strada, conosciuta come “la vecchia statale“ che porta al distretto ceramico.

Gianni Fiaccadori