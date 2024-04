Scontro frontale tra due macchine in centro. Feriti i conducenti, un 21enne e un 63enne

Due feriti. È il bilancio dello spaventoso incidente che si è verificato sabato sera a Bibbiano, in via Fratelli Corradini. Erano circa le 20,30 quando, all’altezza di via Fratelli Corradini, è avvenuto lo scontro frontale tra due auto.

Un impatto terribile quello tra un’Audi A1 – condotta da un 21enne – e una Fiat 16 condotta da un 63enne. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e l’automedica.

La situazione è apparsa da subito seria. Entrambi i conducenti sono stati quindi trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Il giovane è stato dimesso ieri in mattinata, mentre l’uomo è tuttora ricoverato in condizioni serie, in osservazione, al pronto soccorso, ma tuttavia non risulta essere in pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Quattro Castella che hanno curato il sopralluogo per i rilievi di rito al fine di accertare le esatte cause e ricostruire la dinamica del sinistro oltre a stabilire eventuali colpe e responsabilità.