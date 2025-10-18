Scontro, grave giovane di 19 anni

Un giovane seriamente ferito, altri due conducenti con lievi escoriazioni, ma anche traffico in tilt, ieri mattina verso le 10,30 in via della Pace, all’altezza della zona industriale a Prato di Correggio, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli: due autocarri e un’autovettura Audi. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della vettura, un ragazzo di 19 anni residente a Correggio, le cui condizioni inizialmente venivano considerate piuttosto serie. Tanto che la centrale operativa del 118 ha mobilitato da subito l’ambulanza della Cri locale, l’autoinfermieristica, ma anche l’automedica e perfino il personale dell’elisoccorso di Parma, oltre ai vigili del fuoco.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno verificato che la situazione generale non era critica, facendo rientrare parte dei mezzi di soccorso avanzati. In ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, è stato portato il giovane conducente, accompagnato dal personale dell’autoinfermieristica del San Sebastiano di Correggio. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Pianura Reggiana per effettuare i rilievi tecnici e cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Evidenti i disagi al traffico, con il tratto di strada interessato dall’incidente che è stato chiuso al traffico durante le fasi del soccorso e fino al recupero dei tre veicoli. Solo verso le 13 la situazione si è normalizzata.

Antonio Lecci