Scontro in auto a Rolo: coinvolte sei persone

Sei persone coinvolte in un incidente stradale accaduto l’altra sera in via Mari, alla prima periferia di Rolo. Si sono scontrati un’auto Fiat Punto (foto) e autocarro Mercedes. Ad avere la peggio tre delle donne che si trovavano a bordo dell’auto, condotta da una 32enne abitante in paese, finita in ospedale a Guastalla con una 25enne e una ragazzina di 15 anni. Per loro traumi non gravi. Il furgone era condotto da un uomo di 51 anni, abitante ad Albinea, rimasto illeso. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa e la polizia locale.