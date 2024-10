Scontro in moto, lievi ferite

Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale della autoinfermiestica, l’altra sera in via Copernico a San Martino di Guastalla, per soccorrere un giovane di 17 anni, residente in zona, rimasto coinvolto in un incidente stradale fra la sua moto Yamaha ed un’autovettura. Per fortuna la bassa velocità dei due veicoli ha impedito conseguenze fisiche più serie per il giovane in moto, rovinato sull’asfalto dopo un urto lieve con la vettura. Lo stesso conducente dell’auto – fisicamente illeso – si è preoccupato di garantire il primo soccorso al giovane, rimasto comunque cosciente per tutto il tempo necessario agli operatori dell’ambulanza e dell’automedica per caricare il ferito, poi trasportato al vicino pronto soccorso ospedaliero. Sul posto, per eseguire i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.