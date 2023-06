Scontro in moto, paura per padre e figlio

Scontro tra un’auto e una moto ieri pomeriggio in via Radici a Veggia: un motociclista è rimasto ferito ed è stato urgentemente portato in ospedale. L’incidente è successo verso le 14.30. I due mezzi transitavano nella stessa direzione e, per cause in corso d’accertamento, è avvenuto lo schianto. Alla guida di una Fiat Tipo un uomo di 56 anni, mentre la moto era condotta sempre da un 56enne con a bordo come passeggero anche il figlio di 13 anni. Il centauro e il minore, a seguito dell’impatto con l’auto, sono caduti a terra. E’ stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato l’ambulanza, l’automedica e l’autoinfermieristica. Ferito il centauro, mentre il figlio è stato medicato sul posto e non è stato poi necessario il trasporto in ospedale. Il motociclista, dopo le prime cure ricevute da parte dei sanitari e volontari, è stato trasferito al Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie del caso. Inizialmente le sue condizioni erano state giudicate gravi, poi si è ripreso: non è in pericolo di vita. A Veggia è anche intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi e cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Gli agenti hanno pure gestito la viabilità nella frazione di Casalgrande.

mat. b.