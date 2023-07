Scontro in moto, paura per un 18enne Carambola tra auto, traffico in tilt

Diversi incidenti si sono verificati ieri sulle strade della Bassa Reggiana. Nella tarda mattinata ben due schianti si sono registrati a Bagnolo.

Il primo in via Beviera, sulla strada provinciale che collega Bagnolo a Correggio. Per cause al vaglio della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo, si sono scontrate tre autovetture (foto). Uno dei veicoli da via Beviera avrebbe svoltato a sinistra, scontrandosi con un’auto che arrivava dalla direzione opposta, per poi colpire un terzo mezzo in transito. Un incidente che si è risolto, per fortuna, senza particolari conseguenze per le persone, ma che ha provocato disagi al traffico, oltre a una buona dose di proteste ad opera di residenti che si dicono ormai stanchi di una situazione sempre più pericolosa, con incidenti frequenti e rischio di vedersi vetture finire nei cortili privati. Da tempo viene chiesta l’installazione di sistemi che possano limitare la velocità, anche con autovelox fissi o tutor, rendendo più sicura quella strada molto trafficata.

Sempre ieri mattina altro incidente, stavolta in via Gonzaga a Bagnolo, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane di 18 anni, abitante a Cadelbosco Sopra, che era sul veicolo a due ruote. E’ stato raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa locale e dall’automedica di Correggio. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi vari ma non in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri di Rubiera.

Soccorsi mobilitati pure in piazza Carducci a Rio Saliceto per un incidente, per fortuna non grave. Per garantire i primi soccorsi, è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Correggio.

