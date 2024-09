Scontro in scooter, 60enne grave

CORREGGIO

Un sessantenne abitante a Rio Saliceto è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha coinvolto tre vetture e lo scooter su cui il riese viaggiava.

E’ accaduto pochi minuti prima delle 11 di ieri mattina in via Campagnola, alle porte di Correggio, all’altezza di un sacchettificio. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura Reggiana, si è verificata una carambola che ha coinvolto tre vetture, oltre allo scooter, con il conducente finito contro un palo della segnaletica, fermandosi con il mezzo a due ruote accanto a uno dei "panettoni" da traffico situati all’ingresso di un’azienda.

All’arrivo dei soccorsi – con l’ambulanza della Croce rossa locale e l’autoinfermieristica del San Sebastiano – ci si è accorti di complicazioni cliniche con ipotesi di un’emorragia interna. Per questo è stato fatto arrivare pure il personale dell’elisoccorso, con cui il paziente – il sessantenne S.S. – è stato portato in volo all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. E’ stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in attesa di valutare l’evoluzione clinica dell’uomo.

Sono invece rimasti fisicamente illesi i conducenti delle auto, tra cui un veicolo in forza alla Croce rossa: si tratta di una donna di 67 anni, di un uomo di 71 anni e di un pensionato 82enne. Evidenti i danni materiali riportati dai veicoli coinvolti nell’incidente.

Così come evidenti sono stati i disagi al traffico, rimasto chiuso dalle 11 fino a poco dopo le 16, con la viabilità deviata su percorsi alternativi.

Antonio Lecci