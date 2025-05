Scontro macchina-autocarro. Ferita una ragazza di 26 anni

Una donna di 26 anni, residente a Guastalla, è rimasta ferita in un incidente accaduto poco prima delle 13 sulla strada provinciale tra Guastalla e Novellara. All’altezza dell’incrocio con via Zecchiere si sono scontrati un’autovettura e un autocarro. Ad avere la peggio è stata la ragazza che era alla guida dell’auto. Secondo quanto si è potuto apprendere, la giovane avrebbe avuto un malessere passeggero, che l’ha costretta a fermarsi subito con l’auto, per evitare sbandate. Ma ne è scaturito un tamponamento che ha coinvolto un autocarro, che arrivava dalla stessa direzione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa locale e personale dell’autoinfermieristica della Bassa. Dopo le prime cure, la giovane è stata caricata sul mezzo di emergenza per essere trasportata al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Fisicamente illeso il conducente dell’autocarro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento della Bassa per aiutare i soccorsi sanitari e per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nello schianto. Rilievi della polizia locale.