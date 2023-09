Scontro politico sui Sikh: "Fantinati? Critica ridicola"

Si allarga allo scontro politico la questione delle violenze e dei gesti intimidatori nella comunità indiana Sikh, che a Novellara si è manifestata sabato notte con il lancio di tre bottiglie incendiarie contro l’abitazione di Iqbal Singh, vicepresidente dell’Unione Sikh Italia e del locale tempio Sikh. L’interrogazione che l’on. Ilenia Malavasi ha rivolto su questi episodi al Ministro dell’Interno è stata ritenuta "stucchevole" dal consigliere di centrodestra Cristina Fantinati, segnalando proprio come "i modelli di integrazione, tanto sbandierati dal Pd reggiano, stiano dimostrando lacune e carenze". "Il Pd ha lavorato molto sull’integrazione – dichiara la Malavasi – tanto che Novellara è un vero laboratorio, avanzato, di politiche sull’integrazione".

"Le amministrazioni locali guidate dal Pd si sono sempre messe in gioco, con responsabilità e a servizio dei cittadini, su un tema delicato e difficile – continua –. Mentre la Fantinati e la sua parte politica, da anni, non fanno altro che diffondere paure senza mai aver fornito una sola idea o proposta. Fino ad arrivare al ridicolo nel criticare un’interrogazione al Ministro competente sul tema della sicurezza, intesa solo come tutela del territorio e dei suoi abitanti. Nessuno escluso". La Fantinati ha comunque ribadito come anche a Novellara, nonostante gli impegni per l’integrazione, restino episodi molto gravi: il caso della giovane pakistana Saman Abbas, episodi di cronaca che periodicamente coinvolgono cittadini indiani, fino ai tanti "lati oscuri" legati alla comunità cinese presente sul territorio.

Antonio Lecci