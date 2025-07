Scontro politico sulla tangenziale

Passa il tempo e i costi aumentano, anche per la tangenziale di Novellara. Per terminare il progetto manca infatti l’ultimo tratto di 700 metri di lunghezza, tra strada Valle e la provinciale per Reggiolo. Secondo le opposizioni di Novellara Democratica Civica ci vorranno 4,3 milioni di euro, con un costo di seimila euro al metro, da completare – stando alle nuove ipotesi del Comune – entro fine 2027. Una promessa che le opposizioni ipotizzano però essere troppo ottimistica, "visto che non sono stati effettuati gli espropri, l’aggiudicazione dei lavori, il cantieramento e la consegna dell’opera, con espropri a rilento per la perdurante ricerca di accordo con alcuni proprietari dei terreni". E ancora: "Stando alle stime del 2003, gli otto chilometri di tangenziale novellarese sarebbero dovuti costare dodici milioni di euro, pari a 1.500 euro al metro: oggi quella cifra risulta essere invece quadruplicata", dicono i consiglieri di opposizione.

Immediata è stata la replica del sindaco Simone Zarantonello: "Il costo è di 4,01 e non 4,3 milioni di euro: non per semplici 700 metri d’asfalto, ma per un’opera complessa con interventi strutturali, messa in sicurezza, connessioni ciclopedonali, sistemazioni ambientali e idrauliche. I paragoni con le stime del passato sono inattendibili e fuorvianti, e denotano una grave disonestà intellettuale. Inoltre, parlare oggi di ’promesse campate in aria’ è scorretto: i documenti sono pubblici e consultabili da chiunque. Sotto la nostra responsabilità politica sono stati sbloccati il progetto esecutivo, l’accordo tra enti, il finanziamento e l’affidamento dell’opera alla Provincia".

Antonio Lecci