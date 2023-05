Scontro sindacato Csa - Unione

Sfocia in tribunale il braccio di ferro ingaggiato contro l’Unione Val d’Enza dal sindacato Csa, che rappresenta tre operatori del Corpo di polizia locale. Il 28 aprile all’ente è stato notificato un ricorso presentato al Giudice del Lavoro da Federico Coratella, coordinatore provinciale della sigla, con il quale si contesta una presunta condotta antisindacale dell’Unione nei confronti di due iscritti (che sono rappresentanti sindacali Csa dentro al Corpo, cioè di se stessi e un paio di colleghi), con la richiesta di cessazione e rimozione degli effetti della stessa.

L’Unione ha nominato l’avvocato Alessandro Merlo per costituirsi in giudizio (attraverso il presidente Luca Ronzoni) e tutelarsi nel procedimento; ieri, alla prima udienza, è stata respinta la richiesta di sospensiva e ci si è aggiornati alla prossima settimana. I due si oppongono alla propria riassegnazione di sede nell’ambito della complessiva riorganizzazione territoriale in subambiti del Corpo, varata dal comandante Davide Grazioli. Il Csa ha scritto che "gli spostamenti stanno provocando profondo disagio agli operatori", ma una ventina di vigili ha espresso con una lettera solidarietà a Grazioli.

f.c.