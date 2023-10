Scontro sul pozzo di Caprara. Artioli: "E le analisi dell’acqua?". Il sindaco: "Chiedete ad Arpae"

Nuovo scontro politico sulle analisi dell’acqua della rete collegata ai pozzi di Caprara, che a fine luglio venne sporcata da fango a causa di un cedimento. Sabato in consiglio comunale l’ex sindaco Giuseppe Germano Artioli, oggi all’opposizione, ha chiesto all’attuale amministrazione le analisi ma non le ha ottenute, ed è stato invitato a chiederle direttamente ad Arpae. Il sindaco Alessandro Spanò, afferma Artioli, "ha confermato che non intende pubblicare i dati delle analisi dell’acqua, perché sono sufficienti i comunicati Ireti. A me dispiace essere considerato divisivo, ma purtroppo i campeginesi (anche quelli che non hanno votato Rinascita) sono più importanti del dispiacere".

"La vicenda dell’acquedotto viene usata strumentalmente dalle minoranze in tutti i Comuni interessati – sottolinea ora Spanò –. Non è il Comune che deve pubblicare le analisi chimiche, ma Arpae. Noi abbiamo le analisi effettuate dalle autorità sanitarie, che ci ha girato il gestore Ireti. Le autorità sanitarie ci hanno detto che risultavano negative in termini problematiche per la salute di persone, e per noi è sufficiente il parere dei dirigenti degli Enti preposti ai controlli. Se Artioli vuole 12 pagine di documenti excell, chieda ad Arpae. C’è la presunzione da parte della minoranza di sapere leggere analisi chimiche. Noi non l’abbiamo: ci sono tecnici pagati per leggere ed interpretare quei dati, che hanno la responsabilità di farlo. Noi ci fidiamo di Arpae e Ausl, tanto più che nessun cittadino ha mai avuto un mal di pancia…. Come ai tempi della pandemia, noi ci fidiamo delle valutazioni espresse dalle autorità sanitarie".

Il primo cittadino aggiunge che, a seguito di incontri tra istituzioni e gestore, "è stato concordato un protocollo di comunicazione qualora si dovessero ripresentare situazioni simili per evitare quanto successo in questa occasione", cioè una tardiva comunicazione dell’incidente ai sindaci e ai Comuni da parte di Ireti.

