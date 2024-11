Scontro sulla Cispadana fra auto e mezzo pesante. Ferita grave una 27enne

Soccorsi mobilitati in forze e traffico bloccato sulla strada Cispadana, verso le 20 di ieri sera, dove si è avuto uno schianto tra una vettura e un camion, all’altezza della zona industriale di San Giacomo, a Guastalla. Per cause al vaglio della polizia locale, si è verificato un violento impatto tra una Renault Clio e il mezzo pesante, che è poi finito con la motrice fuori strada, abbattendo il guard rail sulla sua sinistra. Ad avere la peggio è stata la donna che era alla guida dell’auto, una Renault Clio. Si tratta di un 27enne residente a Gualtieri, che si stava recando al lavoro, nel Mantovano.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla per estrarre la giovane conducente dall’abitacolo della vettura, per poi essere affidata alle cure del personale dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’automedica della Bassa. Dopo le prime cure, la 27enne è stata trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato traumi giudicati piuttosto seri, ma non pare in pericolo di vita. Fisicamente illeso, invece, il camionista. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso a lungo, con il traffico deviato verso la zona industriale.

a.le.