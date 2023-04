Scontro sulla commissione antimafia, le opposizioni: "C’è mancanza di rispetto"

E’ attesa dopo Pasqua la Commissione d’inchiesta antimafia al comune di Casina, disposta dall’ex prefetto di Reggio, Iolanda Rolli. In tre mesi, eventualmente raddoppiabili, dovrà esaminare atti e documenti degli ultimi anni dell’Amministrazione comunale guidata del sindaco Costi.

L’argomento è stato oggetto di vivaci discussioni nell’ultima seduta del consiglio comunale di giovedì. Il sindaco, attaccato per non aver convocato prima il consiglio sulla vicenda nata con il caso del consigliere-assessore Tommaso Manfreda, ha detto di aver ricevuto solo la comunicazione del prefetto per l’istituzione della commissione antimafia. Inoltre conferma che "appalti e qualsiasi altro atto dell’Amministrazione sono stati fatti con massima trasparenza e collaborazione di tutti" per cui si sente tranquillo.

La capogruppo di minoranza Anna Fornili: "Da quando siamo in Consiglio comunale, lamentiamo mancanza di rispetto e poca chiarezza delle comunicazioni".

La consigliera Barbara Incerti, segretaria Pd: "Siamo stati accusati da alcuni sostenitori di maggioranza di essere noi gli artefici di questi provvedimenti, in una lettera aperta alla comunità, accusa che non riguarda solo noi in questa sede, ma anche politica di Casina".

s.b.