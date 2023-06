Scontro sulla statale 63 Paura per una donna incinta

Una donna è rimasta ferita ieri mattina verso le 10,30 in un incidente fra auto avvenuto sull’ex Statale 63 alle porte del centro abitato di Gualtieri, di fronte all’ex discoteca Tempo. Si sono scontrate una Ford Fiest e un’Audi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Guastalla per assistere una giovane donna, in buone condizioni generali di salute ma portata in pronto soccorso per motivi precauzionali, in quanto in stato di gravidanza. Illeso l’altro conducente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica dello scontro. Il traffico è rimasto rallentato per oltre un’ora, regolato a senso unico alternato.