Scontro sull’argine del Po Feriti due automobilisti

GUALTIERI

Due feriti, nel primo pomeriggio di ieri, nello scontro tra due auto, avvenuto sull’argine del Po, nel tratto di strada provinciale che collega Gualtieri alla frazione di Pieve Saliceto. Si sono scontrate una Peugeot 307 condotta da un quarantenne e una Polo con a bordo una ragazza di 27 anni, entrambi residenti a Gualtieri. La Polo si è fermata contro il basamento dell’argine, mentre l’altra vettura è rimasta praticamente in bilico tra la strada e la scarpata. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla con il personale dell’autoinfermieristica per prestare le prime cure, in particolare alla ragazza, che lamentava dolore al torace per i traumi riportati nello scontro. Più lievi, invece, sono apparse le conseguenze per l’uomo. Sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento guastallese per mettere le vetture in sicurezza. I feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dagli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana. Disagi al traffico, proseguito a senso unico alternato.

Antonio Lecci