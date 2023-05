Scontro sulle condizioni delle strade, il sindaco: "Fatti 45 interventi di asfaltatura"

Polemiche a Casalgrande per le condizioni di alcune strade dissestate e per la presenza dei dossi per rallentare la velocità. Alcuni cittadini avevano chiesto sui social provvedimenti per asfaltare le arterie. Il sindaco Giuseppe Daviddi, con un post su Facebook, ha fatto sapere che, nei quattro anni di attività della sua giunta, l’amministrazione ha realizzato 45 interventi di asfaltatura, la gran parte dei quali su interi tratti di strada.

"Non si tratta di piccoli rattoppi, ma di segmenti stradali di varia lunghezza – scrive Daviddi –. Tanto è stato fatto e tanto faremo nei prossimi mesi e anche quest’anno in programma abbiamo una serie piuttosto lunga di asfaltature. Le asfaltature sono state effettuate con continuità fin dai primi mesi di insediamento e gli interventi sono stati concordati coi cittadini, anche grazie al lavoro di ascolto dei consiglieri comunali e di frazione".

Il sindaco ha spiegato che la stessa logica è alla base della creazione di diversi dossi sulle strade comunali: "La critica è legittima, ma penso che quando si valuta l’impatto di un presidio di sicurezza per gli utenti deboli della strada come i dossi si debba valutare non solo il proprio disagio, ma l’impatto positivo che questa soluzione può avere per la sicurezza pubblica". Il sindaco ha rimarcato che i limitatori di velocità sono stati "richiesti a gran voce dai residenti delle zone in cui sono installati".

Il Pd di Casalgrande ha replicato a Daviddi: "Il sindaco esulta per aver costruito dossi e asfalto ovunque. Non che ce ne fosse bisogno, ce n’eravamo accorti. D’altronde basta guardare San Donnino. In 150 metri di strada ci sono due dossi e una rotonda senza senso. Quanti soldi pubblici ha speso il Comune per realizzare tutto ciò? Ci siamo anche accorti purtroppo che su tutto il resto il nostro comune è fermo".

Nella sua nota il Pd, riferendosi alle opere non ancora ultimate, stila un lungo elenco nel quale cita la casa della salute, gli spogliatoi di Salvaterra, la raccolta differenziata, la rotonda di Villalunga, la nuova palestra delle scuole medie, la sede della polizia municipale e la riqualificazione del borgo Manzini.

mat.b.