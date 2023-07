Scontro tra auto a Cadè Tre feriti in ospedale Grave un 50enne

Spaventoso incidente poco dopo mezzogiorno in via Giordano Bruno a villa Cadè sulla via Emilia. Il bilancio del maxi tamponamento tra tre vetture è di tre feriti. Ad avere la peggio un 50enne che è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova; ma stando ai primi accertamenti, non si troverebbe in pericolo di vita. Feriti lievemente anche due giovani donne, una ventenne e una 33enne, trasportate entrambe all’ospedale Franchini di Montecchio. Un 21enne invece è stato solamente medicato per lievi contusioni sul posto, ma poi è stato rilasciato per tornare a casa.

Sul posto, oltre a tre ambulanze e ad un’automedica, anche la polizia municipale che ha curato i rilievi del caso e sta cercando di ricostruire la dinamica per accertare eventuali responsabilità.