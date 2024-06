Scontro tra auto: due feriti

Schianto fra auto con due feriti, ieri mattina alle 7,30 a Luzzara, tra via Iotti e strada Tomba. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa, si è verificato uno scontro tra un’Opel Astra condotta da una donna di origine indiana di 34 anni, abitante a Luzzara, e una Ford Fiesta con a bordo un uomo di 29 anni, residente a Guastalla. Sono intervenute le ambulanze della Croce rossa con l’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, i due feriti sono stati portati in ospedale.

La donna, con un trauma cranico facciale, è stata trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio, mentre l’uomo, che ha dato segni di ripresa dopo aver perso conoscenza, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Inevitabile il disagio al traffico nell’ora di punta del mattino, con la formazione di incolonnamenti di veicoli.