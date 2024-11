Scontro tra auto e bicicletta. Ferita una pensionata di 80 anni

Una pensionata di 80 anni è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto ieri mattina in via Sacco e Vanzetti a Guastalla, all’altezza dell’accesso al parcheggio del centro commerciale "Guastalla 2". E accaduto verso le 11. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana, la pensionata in bici è stata urtata da un’autovettura Lancia Ypsilon, con la ciclista poi rovinata sull’asfalto.

Sono stati chiamati sul posto i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Croce rossa locale che ha raggiunto la donna per poi accompagnarla al vicino ospedale, per completare accertamenti e medicazioni. Ha riportato traumi di media gravità, ma non risulta in pericolo di vita. È rimasto invece illeso il conducente dell’autovettura. La bassa velocità dei due veicoli, in particolare dell’auto, ha evitato conseguenze ben più gravi.

Soccorsi mobilitati poco prima anche in via Canalino, a Cogruzzo di Castelnovo Sotto, per un altro incidente sulla strada, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica assistenza della sede castelnovese.