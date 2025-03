Scontro tra auto e bici sulla circonvallazione. Ferita e portata in ospedale una donna di 66 anni

Una donna di 66 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto l’altra sera sulla circonvallazione guastallese. Mentre era in bici sulla pista ciclopedonale, diretta verso Pieve, è stata urtata da un’autovettura in fase di svolta verso un’area privata.

La bassa velocità dei veicoli ha evitato conseguenze peggiori.

La donna è stata raggiunta da ambulanza e autoinfermieristica per essere trasportata al vicino pronto soccorso ospedaliero, per poi essere ricoverata in osservazione. Ha riportato traumi ortopedici ma non risulta in pericolo di vita. I rilievi sul posto sono stati effettuati dalla polizia locale.