Scontro tra auto e bici alla rotonda. Donna di 30 anni va all’ospedale

Una donna trentenne è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, in un incidente stradale accaduto alla rotatoria tra via Pieve e via Comunità Europea, a Guastalla (foto).

La donna, che abita non distante dal luogo dov’è avvenuto l’incidente, è stata urtata accidentalmente da un’autovettura Fiat Panda, in arrivo da via Pieve. Dopo l’impatto, la ciclista è finita sull’asfalto. La ridotta velocità dei due veicoli ha evitato conseguenze peggiori.

La ciclista, rimasta dolorante ma sempre cosciente, è stata raggiunta dagli operatori dell’ambulanza della Croce rossa locale per essere portata al vicino pronto soccorso ospedaliero. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.