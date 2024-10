Scontro tra auto e bici: due feriti

Scontro tra un’auto e una bicicletta ieri verso le 16 alla rotonda di Casalgrande tra via Primo Maggio e via Ambrosoli: feriti una donna 40 anni e il figlio di 7 anni. Il bimbo si trovava seduto sul seggiolino della bici guidata dalla madre. Il bambino e la mamma sono stati poi portati in ambulanza in ospedale a Reggio in condizioni non gravi. Sul posto la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Soccorsi mobilitati ieri anche a Rubiera per una ciclista caduta autonomamente dalla bici.